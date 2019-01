Candy passa in mani cinesi, Haier finalizza acquisto

Titta Ferraro 8 gennaio 2019 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

La cinese Qingdao Haier ha perfezionato l'acquisizione di Candy. Il Presidente di Qingdao Haier, Liang Haishan, e il CEO di Haier Europe, Yannick Fierling, hanno perfezionato l'operazione insieme a Beppe e Aldo Fumagalli presso la sede di Candy a Brugherio. La famiglia Fumagalli ha ceduto il controllo di Candy per circa 475 mln di euro. Candy sarà la piattaforma operativa di Haier per il mercato europeo, oltre a essere sede di Haier Europe.A partire da oggi Yannick Fierling, nel suo ruolo di CEO di Haier Europe, guiderà anche le operazioni della Ex Candy Hoover Group.I volumi aggregati dei gruppi Haier e Candy nel 2018 rappresentano una quota del 15,1% del mercato globale dei grandi elettrodomestici, del 22,7% degli elettrodomestici di refrigerazione free-standing, e del 19,8% per gli elettrodomestici destinati al lavaggio (secondo i dati Euromonitor). Il fatturato combinato dei due gruppi si classifica al quinto posto nell'Europa occidentale e punta a raggiungere le prime tre posizioni entro il 2022. Haier punta a raggiungere una posizione di leadership in tutte le aree geografiche.