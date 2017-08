Campari, titolo fiacco in Borsa: pesa il ridimensionamento della marginalità (ANALISTI)

Alessio Trappolini 4 agosto 2017 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Campari accusa il colpo a Piazza Affari, dove mostra una flessione di oltre due punti percentuali, la peggior del maggior listino. Ieri il gruppo milanese ha messo in mostra una trimestrale in chiaro scuro, apprezzata solo in parte dal mercato.A dispetto di un fatturato in crescita, il gruppo delle bevande alcoliche ha visto una marginalità operativa in ridimensionamento al 19,3% dal 19,7% a fronte di una crescita organica delle vendite del 6,8% a 844,7 milioni.Questa mattina alcuni analisti si sono pronunciati sull’andamento dell’azienda nei primi sei mesi e in alcuni casi hanno ritoccato al ribasso le proprie valutazioni. E’ il caso di Banca Akros che ha ridotto il rating da Accumulate a Neutral con target price abbassato da 6,4 a 6,2 euro. Più cauta Kepler Cheuvreux. La casa d’affari d’Oltralpe ha confermato la raccomandazione Hold, pur abbassando l’asticella del prezzo obiettivo da 6 a 5,8 euro.