Campari in rialzo a Piazza Affari dopo promozioni degli analisti

Alessandra Caparello 7 novembre 2018 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

In netto rialzo oggi alla Borsa di Milano il titolo Campari che al momento viaggia al rialzo a +2,74% sulla scia delle promozioni di numerosi analisti. Tra questi Bank of America Merryl Lynch che ha portato il titolo da underperform a neutral a seguito dei risultati migliori del previsto nei primi nove mesi dell’anno.Mediobanca alza il target price da 7 a 7,30 euro e vede una forte crescita dei brand Aperol, Campari, Wild Turkey. Per gli analisti di Equita il terzo trimestre è sopra le aspettative grazie alla crescita organica. Kepler Cheuvreux ha confermato la raccomandazione hold ma ha comunque migliorato il target price da 7 a 7,2 euro. Infine Raymond James ha alzato il prezzo obiettivo da 7,3 a 8,1 euro.