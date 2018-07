Camera: via libera al taglio vitalizi

Alessandra Caparello 12 luglio 2018 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Via libera al taglio dei vitalizi proposto dal presidente della Camera Roberto Fico. Il via libera è arrivato oggi dall’ufficio di presidenza di Montecitorio.Il provvedimento prevede il ricalcolo dei vitalizi maturati fino al 31 dicembre del 2011 sulla base del sistema contributivo. L’importo del vitalizio per chi ha subito una riduzione dell’importo superiore al 50% è fissato a 1.470 euro. Secondo il presidente Fico i risparmio ammonteranno a 40 milioni l’anno.