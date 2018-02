Cambio di vertice in Safilo: uscirà Luisa Delgado ed entrerà Angelo Trocchia

Valeria Panigada 19 febbraio 2018 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Cambio al vertice di Safilo. L'amministratore delegato del gruppo, Luisa Delgado, ha deciso di rassegnare le dimissioni, con effetto a partire dal 28 febbraio. La decisione è stata presa per ragioni personali, ha spiegato la stessa società. Ma Safilo non ha perso tempo e ha stipulato un accordo con Angelo Trocchia che entrerà inizialmente a far parte del gruppo comedirigente a partire dall'1 aprile e, in vista dell’assemblea annuale degli azionisti che si terrà il 24 aprile, verrà inserito nella lista di Multibrands Italy, al fine di essere nominato amministratore e amministratore delegato di Safilo. Fino alla nomina del nuovo amministratore delegato, il consiglio di amministrazione ha conferito ad interim i poteri di gestione al presidente Eugenio Razelli. Si precisa che ad oggi, l'uscente Delgado detiene 38.008 azioni Safilo e 290.000 stock-option. Ulteriori dettagli sul cambio di guida potrebbero emergere già il 13 marzo, quando Safilo terrà una conference call con il mercato finanziario per illustrare i risultati dell’esercizio 2017.