Caltagirone Editore in rally (+21%), chiusura sopra prezzo Opa

Titta Ferraro 12 giugno 2017 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Balzo del titolo Caltagirone a seguito del lancio dell'Opa finalizzata al delisting. In chiusura l'azione si è fermata a 1,016 euro, il 21,1% sopra i livelli di venerdì scorso e poco oltre il prezzo di 1 euro dell'Opa lanciata dalla holding Chiara Finanziaria che fa capo a Francesco Gaetano Caltagirone. L'Opa riguarda la totalità delle azioni non detenute dalla famiglia Caltagirone, pari a 40,8 milioni di azioni (32,705% del capitale). L'obiettivo è il delisting del titolo in Borsa. Il corrispettivo offerto è pari a un premio del 27,8% rispetto alla media degli ultimi sei mesi.