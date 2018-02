Calenda: industria ha ingranato la marcia giusta, crescita quasi raddoppiata nel 2017

Titta Ferraro 9 febbraio 2018 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

"La crescita della produzione industriale per il 2017, che è quasi raddoppiata rispetto a quella del 2016 ed è superiore alla Francia, insieme a quella dell'export che sfiora l'8%, sorpassando Francia e Germania, e quella presentata ieri degli ordinativi di beni 4.0 delle nostre imprese dell'11% dimostra che l'industria italiana ha finalmente ingranato la marcia giusta". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda."La strada è ancora lunga - aggiunge Calenda - per diffondere lavoro, reddito e benessere a tutto il paese. Per riuscirci bisogna continuare a operare seriamente su competenze, investimenti e occupazione, respingendo le ricette suicide di chi tra dazi e tasse sull'innovazione riporterebbe l'Italia rapidamente nel pieno della crisi".