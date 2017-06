Calcio: Champions e Europa League su Sky nel triennio 2018-2021

Luca Fiore 14 giugno 2017 - 18:24

MILANO (Finanza.com)

“La nuova Champions League e l'Europa League in esclusiva su #SkySport per il triennio 2018-2021”. Con questo tweet, Sky Italia ha confermato l'aggiudicazione dei diritti tv per l'Italia della Uefa Champions League ed Europa League per il 2018-21.