Cad.it: sale di un ulteriore 40% in SFB

michele fanigliulo 2 luglio 2018 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Cad.it prosegue nella politica di espansione sul mercato europeo, ed in particolare in quello spagnolo. Il Cda della società leader nel mercato italiano del software per la finanza infatti attua l’acquisizione di un ulteriore 40% del capitale di Software Financiero Bolsa (SFB).L’operazione sarà completata nel corso delle prossime settimane. CAD IT, nell’aprile 2016, aveva acquistato il 30% del capitale di SFB riservandosi, dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’opzione di acquisire ulteriori quote di partecipazione per raggiungere la quota di controllo del 51% o fino al 100% del capitale in funzione della facoltà dei soci di SFB di esercitare una opzione di vendita della loro restante partecipazione pari al 49%. In virtù dei promettenti risultati di SFB degli ultimi due anni CAD IT ha ritenuto di anticipare l’operazione già nel 2018.La società ISATIS INVERSIONES, controllata da Luis Mariano Poblador Cumplido socio fondatore e attuale Presidente ed Amministratore Delegato di SFB, che manterrà il 30%, si è riservata un’opzione di vendita a CAD IT dell’intera propria quota rimanente in predeterminate finestre temporali: entro la fine del prossimo ottobre, alla chiusura di uno dei prossimi tre esercizi finanziari o in caso di operazioni straordinarie aventi un impatto su SFB.