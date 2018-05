C'è intesa M5S-Lega, Tria all'Economia. Governo Conte potrebbe giurare già domani

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 20:24

MILANO (Finanza.com)

Intesa raggiunta per il varo di un governo M5S-Lega. "Ci sono le condizioni per un esecutivo politico", hanno detto Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine di un vertice fiume a Roma.Il governo a guida Giuseppe Conte ricalcherà quasi in toto quello proposto settimana scorsa con lo spostamento di Paolo Savona alle Politiche comunitarie e l'inserimento di Giovanni Tria, professore ordinario di economia politica all'Università Tor Vergata, a capo del ministero dell'Economia. Niente inserimento di Fratelli d'Italia: il partito di Meloni non sarà nell'esecutivo e si asterrà sulla fiducia.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 21.00 di questa sera, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte. Nel frattempo sempre il quirinale ha annunciato che Carlo Cottarelli ha rimesso l'incarico.Secondo le ultime indiscrezioni stampa il giuramento del nuovo governo potrebbe avvenire già domani.