CTI Biopharma avanza a Piazza Affari dopo revoca sospensione clinica, +16% e scatta la sospensione

Alessio Trappolini 5 gennaio 2017 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari a metà mattinata si riporta in territorio positivo con il FTSE Mib in rialzo dello 0,4% a 19.700 punti. Fuori dal listino principale si fa notare CTI Biopharma con un forte balzo di oltre il 16% che fa scattare la sospensione per eccesso di rialzi da parte di Borsa Italiana. Al momento il titolo quota a 4,45 euro.

Gli acquisti sul titolo sono aumentati dopo la revoca ad opera della Food and Drug Administration della sospensione clinica totale sugli studi clinici condotti nell'ambito della richiesta di approvazione di un nuovo farmaco sperimentale presentata per Pacritinib.