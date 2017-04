CNH Industrial vola sui massimi storici, benefici da rialzo guidance di Caterpillar

Alessio Trappolini 25 aprile 2017 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial prende il volo a Piazza Affari, una volata che ha visto un’accelerazione dopo la comunicazione della statunitense Caterpillar che ha alzato le guidance per l'intero 2017.



Il colosso americano prevede di incrementare i ricavi nel range 38-41 miliardi di dollari, mentre la guidance precedente era compresa nel range 38-41 miliardi di dollari.



Il gruppo statunitense ha chiuso il primo trimestre dell'anno con utili per 192 milioni di dollari, ossia 0,32 dollari per azione. Escludendo alcune poste straordinarie, l'Eps risulta di 1,28 dollari, ben oltre gli 0,62 attesi dagli analisti. I ricavi sono saliti a 9,82 mld (consensus 9,27 mld).



In questo quadro il titolo CNH è balzato del 2,87% circa portandosi a 9,86 euro, cifra che corrisponde ai massimi storici in Borsa per CNH Industrial.