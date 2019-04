CNH Industrial, stretta partnership per portare connettività nell'agricoltura del Brasile

Valeria Panigada 16 aprile 2019 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha firmato un accordo di collaborazione con altre sette aziende per portare la connettività di ultima generazione nell'agricoltura del Brasile. In particolare, il gruppo ha partecipato alla creazione di ConectarAGRO, un'iniziativa destinata a consolidare e ampliare l'accesso a internet in tutti i distretti agricoli del Brasile.L'iniziativa consentirà ai produttori rurali di beneficiare appieno delle attuali tecnologie digitali e automatizzate e, allo stesso tempo, dell'accesso a un'intera gamma di nuovi prodotti e servizi resi fruibili dalla connettività, il che si tradurrà in un perfezionamento complessivo della loro attività. Questa iniziativa servirà inoltre a ottimizzare ulteriormente l'intera flotta dell'azienda agricola, riunendo macchine, persone e altri dispositivi in un unico sistema.