CNH Industrial scivola sul fondo del FTSE Mib dopo conti, titolo sotto 12 euro

30 gennaio 2018

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial volatile dopo la diffusione dei conti 2017. Il titolo è scivolato sul fondo del FTSE Mib in quanto i numeri snocciolati dal management non avrebbero “soddisfatto le attese del mercato a livello di bottom line”, ha commentato un analista interpellato dalla nostra redazione.Nel dettaglio, i ricavi consolidati nel 2017 sono saliti del 10% a 27,4 miliardi di dollari e allo stesso tempo il reddito netto a $313 milioni, con reddito netto rettificato si è attestato a 669 milioni di $ o 0,48 $ per azione. A livello patrimoniale l’indebitamento industriale netto si è ridotto a 900 milioni di dollari.Su quest’ultimo aspetto l’esperto contattato dalla nostra redazione ha detto che “il dato è stato molto buono”. In questo quadro il titolo al momento arretra del 2,25% perdendo di vista quota 12 euro (conquistata per la prima volta in assoluto lo scorso 12 gennaio, stessa seduta dei massimi storici).