CNH Industrial: proposto dividendo di 0,14 euro (+27% rispetto al precedente)

Alessio Trappolini 30 gennaio 2018 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di amministrazione di CNH Industrial, tenutosi quest’oggi, ha deliberato la proposta di un dividendo di 0,14 euro per azione, cifra che esprime un aumento del 27% rispetto al dividendo precedente anno, e per un totale di circa 191 milioni di euro (237 milioni di dollari). L’eventuale approvazione è fissata per la prossima Assemblea dei soci in calendario il 13 aprile 2018, la data ex-dividendo sarebbe fissata al successivo 23 aprile.