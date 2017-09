CNH Industrial: prezzo emissione bond da 650 mln di euro

Daniela La Cava 1 settembre 2017 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha annunciato il pricing del prestito obbligazionario garantito da 650 milioni di euro. In una nota stampa la società ha confermato che "l’offerta sarà di ammontare nominale pari a 650 milioni di euro e che i titoli avranno scadenza al 12 settembre 2025, con prezzo di emissione pari al 99,248% del valore nominale e cedola fissa del 1,750%". Il regolamento è previsto per il prossimo 12 settembre. L’emissione sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe, società interamente controllata da CNH Industrial N.V."CNH Industrial Finance Europe intende utilizzare - precisa la società in una nota - i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali, che potrebbero includere il riacquisto di una parte delle proprie obbligazioni 1,2 miliardi 6,250 percento con scadenza al 2018, 1 miliardo 2,750 percento con scadenza al 2019 e 700 milioni 2,875 percento con scadenza al 2021.