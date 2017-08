CNH Industrial: nuovo bond e buyback su obbligazioni fino a 650 milioni di euro

Luca Fiore 31 agosto 2017 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial N.V. ha annunciato l’intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark denominata in Euro che sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe (società interamente controllata).I proventi saranno utilizzati per “le generali esigenze aziendali, che potrebbero includere il riacquisto di una parte delle proprie obbligazioni” fino a 650 milioni di euro.Le notes oggetto di buyback sono tre: una al 2018 con un nominale di 1,2 miliardi e cedola al 6,25%, una seconda con scadenza 2019, un nominale in circolazione di 1 miliardo e tasso al 2,75% e una terza, al 2021, da 700 milioni e tasso al 2,875%.