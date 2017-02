CNH Industrial: maglia rosa a Piazza Affari dopo un’ora dall’apertura delle negoziazioni

Alessio Trappolini 6 febbraio 2017 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial avanza in Borsa questa mattina, +2,5% a 8,84 euro, collocandosi in cima al listino azionario milanese. L’azienda di macchinari agricoli ha diffuso i conti trimestrali del 2016 la scorsa settimana. CNH Industrial ha chiuso il quarto trimestre del 2016 con ricavi in calo del 2% a 7 miliardi di dollari e un utile netto di 96 milioni di dollari, più che dimezzato rispetto ai 231 milioni di dollari del corrispondente periodo del 2015.