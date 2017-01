CNH Industrial: il brand Magirus si aggiudica due commesse in Italia e Germania

Valeria Panigada 17 gennaio 2017 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Il brand Magirus di CNH Industrial, specializzato in veicoli antincendio, si è aggiudicato due commesse in

Italia e in Germania per i Vigili del Fuoco, per un totale di circa 200 mezzi. Nel dettaglio, in Italia, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha assegnato a Magirus un contratto quadro, della durata di tre anni, per la fornitura di un massimo di 100 veicoli antincendio. Per quanto riguarda la Germania, l’Istituto di formazione per Vigili del Fuoco della Nord Renania-Vestfalia, uno dei centri di formazione per Vigili del Fuoco più importanti del Paese, ha selezionato la controllata di CNH Industrial per una commessa dell’ordine di 109 unità attraverso un contratto della durata di quattro anni.