CNH Industrial: bonus medio di 1.320 euro per i dipendenti in Italia

Titta Ferraro 1 febbraio 2018 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Bonus per i dipendenti italiani di CNH Industrial. Suzzara e Torino Motori, due tra i principali stabilimenti del gruppo, hanno rispettivamente migliorato e confermato le performance e riceveranno importi medi di circa 1.320 euro. "In generale, la situazione è diversificata, con stabilimenti che hanno visto miglioramenti, peggioramenti o situazioni invariate rispetto all’anno scorso", rimarca CNH in una nota.