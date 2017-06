CNH Industrial: New Holland costituisce succursale dedicata ai Paesi sudafricani

Valeria Panigada 12 giugno 2017 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

New Holland Agriculture, marchio agricolo globale di CNH Industrial, ha annunciato l’apertura di una nuova filiale per la distribuzione diretta a Centurion, in Sudafrica. La succursale subentra al precedente importatore e consentirà a New Holland di distribuire e supportare direttamente e in forma esclusiva l’intera gamma dei propri

prodotti e servizi nei paesi dell’Africa meridionale, inclusi Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

Attualmente New Holland può contare su 17 concessionari in Africa meridionale. "Con la costituzione di questa sede, il marchio punta a espandere ulteriormente il coinvolgimento commerciale diretto nell’area sudafricana", si legge nella nota odierna.