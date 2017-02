CNH Industrial: Iveco sigla un accordo con Lannutti per fornitura 610 Stralis

Valeria Panigada 13 febbraio 2017 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Iveco, un brand di CNH Industrial, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Lannutti per la fornitura di 610 nuovi Stralis. La fornitura, speicifica la nota diffusa oggi, consisterà di quattro diverse tipologie di veicoli commerciali: i modelli che saranno forniti appartengono alle gamme dello Stralis XP e dello Stralis NP (Natural Power, il primo veicolo a gas naturale adatto per le lunghe percorrenze). Si tratta di uno dei più importanti accordi europei per numero di veicoli, ha precisato CNH Industrial.