CNH Industrial: Iveco Bus consegna i primi autobus a gas in Costa d'Avorio

Valeria Panigada 18 dicembre 2018 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Iveco Bus, brand di CNH Industrial, ha consegnato al governo della Costa d'Avorio i primi autobus (Euro VI Crealis) a gas naturale per un trasporto più sostenibile. Impegnato dal 2016 in un programma di rinnovamento della propria flotta di trasporti pubblici, lo scorso gennaio il paese africano ha firmato un contratto per la fornitura di 450 veicoli Iveco Bus, inclusi 50 autobus articolati Crealis ad alto livello di servizi a gas naturale, che saranno forniti entro la fine dell’anno.