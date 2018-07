CFT debutta su Aim Italia post business combination con la Spac Glenalta

Daniela La Cava 30 luglio 2018 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Debutta oggi CFT sull'Aim Italia in seguito alla business combination con la Spac Glenalta. Si tratta della 21esima società a debuttare su Aim Italia nel 2018. Lo rende noto Borsa Italiana. Il Gruppo CFT opera a livello internazionale nel settore dell’impiantistica principalmente per l’industria alimentare: progetta, produce e commercializza impianti “chiavi in mano”, macchine e linee complete per la lavorazione ed il processo di prodotti alimentari, per il confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari e per il controllo qualità e l’ispezione. Il valore della produzione della società ammonta a 185,1 milioni di euro ad ottobre 2017.“Siamo soddisfatti di aver concluso con successo il percorso di business combination e di approdare quindi in Borsa disponendo delle risorse necessarie per continuare quell’ambizioso percorso di crescita che abbiamo già intrapreso con ottimi risultati e che stiamo continuando a perseguire sia per linee interne che esterne, anche attraverso una serie di acquisizioni, tra cui non ultima quella di Comac, azienda leader nel settore del confezionamento di bevande in fusti - ha dichiarato Alessandro Merusi, ceo del gruppo CFT -. Tale operazione rientra infatti nella più ampia strategia di diversificazione tecnologica e di consolidamento del posizionamento competitivo del Gruppo CFT nei business di riferimento, per competere con successo sui mercati internazionali”.