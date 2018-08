CDP e Bank of China: accordo preliminare per favorire export e internazionalizzazione imprese italiane in Cina

Daniela La Cava 28 agosto 2018 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Accordo preliminare tra Cassa depositi e prestiti (CDP) e Bank of China Limited (BoC), una delle principali banche commerciali statali cinesi. Una nota informa che l’intesa – firmata dall'amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo, e dal Vice-presidente di BoC, Lin Jinzhen, alla presenza del ministro del Tesoro italiano, Giovanni Tria,– è volta a favorire un’attiva collaborazione tra le due Istituzioni, in ambiti quali il sostegno alle esportazioni, il finanziamento di progetti infrastrutturali e di sostenibilità ambientale, le attività sui mercati dei capitali e la condivisione di esperienze e competenze, ai fini di una maggiore conoscenza dei rispettivi modelli operativi. I due istituti manifestano così l'intenzione di svolgere un ruolo attivo nel rafforzamento del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane in Cina, con particolare attenzione a quelle di dimensione medio-piccola, anche nell’ambito dell’iniziativa “Belt and Road” del Governo cinese.L’intesa prevede, inoltre, l’identificazione di ulteriori aree di cooperazione per garantire l’accesso al credito e ai finanziamenti di medio-lungo termine delle imprese italiane esportatrici, anche con eventuali emissioni in valuta locale nel mercato dei cosiddetti “Panda Bond”. Con questo accordo, si legge in una nota, CDP intende giocare un ruolo attivo, concreto e innovativo a sostegno delle imprese italiane operanti in Cina. Garantire l’accesso al mercato dei capitali per le aziende italiane impegnate all’estero rappresenta un elemento cruciale per la competitività del sistema-paese, in un contesto globale sempre più sfidante, articolato e complesso.