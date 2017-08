CDP acquisisce il 46% di Hotelturist

Daniela La Cava 4 agosto 2017 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Cassa depositi e prestiti (CDP) entra nel capitale di Hotelturist (TH Resorts) attraverso la controllata CDP Equity, che arriverà a detenere una quota del 46% della società. L’operazione prevede un investimento totale di 20,4 milioni di euro in aumento di capitale. Con l’ingresso nel capitale di TH Resorts, si legge in un comunicato, CDP intende supportare il piano di sviluppo della società che prevede di raddoppiare le dimensioni aziendali con l’apertura di oltre 10 nuove strutture alberghiere nei prossimi cinque anni. In particolare, la società punta ad aprire oltre 10 nuove strutture da Nord a Sud aumentando di 3.500 unità gli occupati diretti e indiretti.“TH Resorts rappresenta uno dei principali operatori in Italia nel settore dei resorts ed è presente da 40 anni nel Paese. Entriamo nel capitale della società per supportarne la crescita con l’ambizione di vederla diventare primo operatore nel mercato di riferimento. Questa operazione rappresenta per il CDP un ulteriore passo nel perseguimento degli obiettivi strategici di sviluppo del turismo”, ha commentato l’amministratore delegato di CDP Equity, Guido Rivolta.