CAD IT: Quarantacinque Srl annuncia Opa a 5,3 euro

Luca Fiore 19 febbraio 2018 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Quarantacinque Srl, società il cui capitale è interamente detenuto da Paolo Dal Cortivo (Presidente ed Amministratore delegato di CAD IT), ha annunciato di voler promuovere un’Opa volontaria su 7.701.804 azioni, rappresentanti l’85,766% del capitale di CAD IT. Il corrispettivo è pari a 5,30 euro per azione.“L’obiettivo dell’Offerta è acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e, in ogni caso, conseguire la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie dell’Emittente (cd. “delisting”), non ripristinando – se del caso – un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni”, riporta il comunicato.Già sospeso dalle negoziazioni, il titolo CAD IT al momento sale dell’8,16% portandosi in quota Opa a 5,3 euro.