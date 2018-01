CAD IT: AD Dal Cortivo nominato presidente

Luca Fiore 19 gennaio 2018 - 18:38

MILANO (Finanza.com)

In sostituzione del presidente e Amministratore delegato scomparso Giampietro Magnani, il Cda di CAD IT ha conferito all’Ad Paolo Dal Cortivo l’ulteriore carica di presidente della società. Inoltre, Cecilia Rossignoli è stata nominata per cooptazione alla carica di amministratore non esecutivo.