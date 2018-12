Buzzoole: StarTIP (gruppo Tamburi) partecipa a nuovo aumento di capitale da 7,8 mln

Titta Ferraro 5 dicembre 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Buzzoole, influencer marketing solution provider che permette di connettere i brand ai content creator attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ha finalizzato un nuovo aumento di capitale da 7,8 milioni di euro. Oltre a StarTIP (gruppo TIP) e al fondo “Vertis Venture 2 Scaleup”, hanno partecipato Impulse VC, fondo di venture capital e incubatore di progetti digitali tecnologici, R301 Capital, Brahma AG e ScaleIT Ventures.L’aumento di capitale contribuirà al potenziamento del programma di espansione internazionale, in particolare in UK e USA, al consolidamento della leadership nel mercato italiano, nonché agli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico e di prodotto per rispondere alle esigenze di misurazione, trasparenza ed education di aziende e influencer.