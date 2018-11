Buzzi conclude accordo con Grupo Ricardo Brennand

Daniela La Cava 23 novembre 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Buzzi Unicem ha dato esecuzione all’accordo sottoscritto con Grupo Ricardo Brennand lo scorso 6 settembre. In particolare, Buzzi Unicem ha acquistato il 50% di Bcpar, comprando tutte le azioni detenute dagli attuali azionisti di minoranza (Bndespar e Fip MPlus), una parte della partecipazione posseduta da Brennand Cimentos, e sottoscrivendo un aumento di capitale riservato della stessa Bcpar.La nota informa che Grupo Ricardo Brennand e Buzzi Unicem hanno inoltre sottoscritto l’accordo parasociale e contenente le regole di gestione della joint venture Bcpar e le opzioni put (esercitabile a partire dal primo gennaio 2023) e call (esercitabile a partire dal primo gennaio 2025) riferite alla residua partecipazione di Brennand Cimentos.Il pagamento di 700 milioni di reais (di cui 350 milioni per l’acquisto delle azioni e 350 milioni per la sottoscrizione dell’aumento di capitale), corrispondenti a circa 160 milioni di euro, è avvenuto contestualmente all’acquisto della partecipazione.