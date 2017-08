Buzzi Unicem stenta in avvio, pesa impasse piano infrastrutturale di Trump

Alessio Trappolini 18 agosto 2017 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Buzzi Unicem stenta in apertura di giornata in Borsa. Stando al parere di alcuni analisti interpellati dalla redazione il titolo soffre dello stop al piano di maxi investimenti infrastrutturali promesso in campagna elettorale.Secondo quanto riportano le maggiori agenzie di stampa internazionale Donald Trump ha deciso di non procedere con l'individuazione dei membri del Consiglio per le Infrastrutture, l'organismo che avrebbe dovuto sovraintendere alla spesa, stimata in circa 1000 miliardi di dollari.Questa notizia avrebbe implicazioni negative per tutte quelle società che hanno una fetta del proprio giro d’affari Oltreoceano, fra questa Buzzi in quanto genera circa un quarto dell'Ebitda negli Stati Uniti. In questo quadro il titolo cede circa l’1,4% a 20,15 euro dopo mezz’ora dall’avvio delle contrattazioni.