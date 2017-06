Buzzi Unicem acquisisce il 100% del gruppo Zillo

Luca Fiore 16 giugno 2017 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Oggi Buzzi Unicem, il cui titolo sale di un punto percentuale a 22,7 euro, ha sottoscritto un accordo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Cementizillo Spa.Il corrispettivo convenuto per l’acquisto prevede una parte fissa, pari a 60 milioni di euro oltre a 450.000 azioni ordinarie Buzzi Unicem già in portafoglio, ed una parte variabile che potrà risultare da un minimo di zero ad un massimo di 21 milioni, in funzione dell’andamento del prezzo medio del cemento.