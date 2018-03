Buzzi Unicem: Standard Ethics alza rating da "E" a "E+"

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha rivisto al rialzo il rating su Buzzi Unicem, portandolo da "E" a "E+". L'azienda italiana, attiva nel settore del cemento, è una componente dello Standard Ethics Italian Index.In una nota Standard Ethics sottolinea che Buzzi Unicem "svolge un'attività con un forte impatto ambientale e ha sviluppato una strategia di sostenibilità per ridurre i rischi ambientali e reputazionali. Il reporting ambientale e sociale è in linea con le migliori pratiche. Anche in presenza di alcune criticità, Buzzi Unicem si è attivata collaborativamente verso i propri stakeholder". In particolare, Standard Ethics si aspetta che la società adotti formalmente nel Codice Etico riferimenti internazionali, come le linee guida dell'Ocse per le imprese multinazionali e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, per un maggiore impegno nei confronti degli aspetti Esg. Verranno, inoltre, monitorate alcune possibili questioni critiche come la recente sanzione dell'Agcm, i rischi di possibili elusioni fiscali e alcuni altri singoli eventi.