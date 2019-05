Btp: spread oltrepassa quota 258 punti su guerra commerciale tra Cina e Usa

Daniela La Cava 6 maggio 2019 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Torna a scaldarsi lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco in un avvio di settimana caratterizzato dai venti della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti che tornano a soffiare. Il differenziale tra il Btp decennale e il titolo tedesco di pari scadenza sfonda quota 258 punti base, dopo avere chiuso la settimana in area 253 punti. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario è tornato a salire attestandosi a 2,57 per cento.