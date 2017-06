Btp: rendimento al 2%, minimo dal 24 gennaio scorso

Alessio Trappolini 12 giugno 2017 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Dopo circa un’ora dall’apertura di Piazza Affari il rendimento del BTp a dieci è sceso sino al 2%, livello che non veniva prezzato dal decennale italiano dallo scorso 24 gennaio. In questo quadro il differenziale di rendimento con il Bund tedesco si è ridimensionato a 175 punti base (-3,95%).



A favorire questa dinamica è stata la schiacciante maggioranza ottenuta da Macron in Francia e la debacle subita dal M5S nelle varie elezioni comunale che si sono tenute nel weekend in diverse città italiane.