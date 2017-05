Btp: ipotesi elezioni anticipate si fanno sentire, spread sale a 185 punti base

Alberto Bolis 29 maggio 2017 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Le vendite colpiscono i Btp, mentre aumentano le ipotesi di elezioni anticipate in settembre-ottobre. Dopo un avvio di seduta in area 177-179 punti base, lo spread Btp-Bund è salito fino a 185 punti base con il rendimento del bond decennale italiano che si attesta al 2,18 per cento.