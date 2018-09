Btp alla riscossa, rendimento del biennale scende sotto soglia 1%

Titta Ferraro 5 settembre 2018 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Btp biennale di slancio sotto la soglia dell'1% con il rally dei bond italiani che sta caratterizzando soprattutto la parte corta della curva. Il tesso del Btp biennale è sceso fino allo 0,97%. Di pari basso scende lo spread Btp-Bund a 10 anni in area 250 punti base e con rendimento del Btp a 10 anni al 2,87%.Il mercato sta apprezzando le posizioni più moderate sul fronte conti pubblici da parte della Lega. Il vice premier Matteo Salvini ha confermato in un'intervista al Sole 24 Ore un atteggiamento più prudente sul fronte conti pubblici ("rispetteremo tutti i vincoli UE"). Oggi si è tenuto un vertice di governo sulla Legge di Bilancio. Il vice premier Di Maio ha dichiarato am margine dell'incontro che la legge di bilancio rassicurerà i mercati e non ci sono divisioni con il ministro Tria.