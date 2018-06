Btp a ruba all'indomani della Bce, tasso biennale ai minimi da scoppio crisi politica

Titta Ferraro 15 giugno 2018 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Sponda Bce ai Btp con i toni decisamente accomodanti tenuti ieri che stanno alimentando gli acquisti sui bond governativi dell'area euro, in particolare quelli italiani. Lo spread Btp-Bund si muove in ribasso a quota 216 punti base e il rendimento del BTP decennale sceso sotto il 2,55%. Ancora meglio fa il Btp biennale con rendimento allo 0,53%, livello minimo dal 28 maggio, ossia da quando la scrivi politica si aggravò con lo stop di Mattarella al governo M5S-Lega.Rendimenti in calo per tutti i governativi dell'area euro con il Bund decennale che rende lo 0,38% rispetto allo 0,5% di ieri prima dello statement della Bce.Ieri la Bce ha annuncito la fine del QE a dicembre 2018 ma ha controbilanciato tale annuncio con il riferimento ai tassi di interesse fermi almeno fino all'estate 2019.