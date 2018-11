Btp Italia: con istituzionali collocamento supera i 2 miliardi, seconda peggior emissione di sempre

Titta Ferraro 22 novembre 2018 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

La sponda degli istituzionali permette al BTP Italia di rimpinguare il magro bottino delle prime tre giornate dedicate ai retail Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che la quattordicesima emissione del BTP Italia indicizzato all'inflazione italiana è andata in archivio con un importo totale emesso di 2.164,127 milioni di euro. In particolare, nel corso della Prima Fase del collocamento (dedicata a investitori individuali e affini), dal 19 al 21 novembre 2018, sono stati conclusi 31.011 contratti per un controvalore pari a 863,340 milioni di euro. Nella Seconda Fase del collocamento (dedicata a investitori istituzionali), che si è aperta e conclusa nella giornata odierna, il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato pari a 55, per un controvalore emesso pari a 1.300,787 milioni di euro.Peggio come importo emesso ha fatto solo la seconda emissione del BTp Italia, nel giugno 2012, quando furono raccolti solo 1,738 miliardi totali. La domanda retail (863 mln) è invece al record negativo di sempre.