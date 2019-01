Brunello Cucinelli: titolo giù dopo conti 2018 e previsioni 2019

Valeria Panigada 8 gennaio 2019 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso del titolo Brunello Cucinelli nei primi minuti di contrattazione a Piazza Affari. L'azione della maison del lusso segna una flessione di oltre il 4% scambiando a 30,25 euro. Ieri sera a mercato chiuso il gruppo ha snocciolato i conti preliminari del 2018 e le sue previsioni per l'anno appena iniziato. Cucinelli ha archiviato il 2018 con ricavi in crescita dell’8,1% (+10,7% a cambi costanti) a 553 milioni, poco sotto le attese degli analisti pari a 555 milioni. Performance positive in tutti i canali di vendita e in tutti i mercati. Per il 2019 il gruppo si attende una crescita in linea con il 2018: Dietro al più che buono sell out dell'inverno passato e alla concreta quantità di ordini in casa della primavera estate 2019, immaginiamo un altro anno a venire con una crescita garbata in linea con il 2018", ha detto Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato.