Brunello Cucinelli: siglato accordo sul Patent Box

Luca Fiore 30 agosto 2017 - 18:16

MILANO (Finanza.com)

Brunello Cucinelli ha siglato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate che definisce metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa dei beni immateriali ai fini del c.d. Patent Box con riferimento agli anni di imposta 2015-2019.“L’accordo consentirà alla Brunello Cucinelli S.p.A. di conseguire un beneficio fiscale per il 2015 nell’ordine di 2,9 milioni di euro, determinato dalla Società in base ai metodi e criteri definiti con l’accordo stesso; il beneficio fiscale per l’anno 2016 è in corso di determinazione”.La quantificazione del beneficio relativo al 2017, 2018 e 2019 potrà essere fatta in sede di predisposizione del bilancio di esercizio dei rispettivi anni.Il Patent Box rappresenta il regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno, di brevetti, di marchi, di disegni di modelli ed altre attività immateriali.