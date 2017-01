Brunello Cucinelli: risultati trimestrali a doppia cifra spingono titolo, aggiornati massimi dal 2014

Alessio Trappolini 10 gennaio 2017 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Brunello Cucinelli sale a Piazza Affari sull’onda dei brillanti risultati trimestrali snocciolati ieri nel tardo pomeriggio, a mercati già chiusi. Il fatturato 2016 dell’azienda è stato pari a 456 milioni di euro, +10% rispetto a quello del 2015. Gli analisti hanno messo in luce che lo sviluppo a due cifre prosegue secondo le guidance delineate dal management ed esprimono quindi fiducia anche sui risultati del 2017.



In questo quadro il titolo guadagna il +3,83% a 21,42 euro, sui massimi dal 2014. Ottimismo che investe anche le big del settore: sul listino principale Ferragamo avanza dell’1,6% a 24,77 euro mentre Moncler scambia in area 16,49 euro, a +1,04 per cento.