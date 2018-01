Brunello Cucinelli crolla del 6% dopo cessione quota 6% da parte dell'holding di famiglia

Titta Ferraro 10 gennaio 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Risceglio amaro oggi per il titolo Brunello Cucinelli. Dopo i rialzi della viglia in scia ai conti preliminari 2017, oggi il titolo cede il 6% circa a quota 27,25 euro. Pesa la notizia della cessione di una quota del 6% del capitale da parte di Fedone, la holding della famiglia Cucinelli che è così scesa al 51% del capitale.Le azioni sono state vendute a un prezzo unitario di 26 euro (contro i 28,9 euro del prezzo di chiusura di ieri), per un controvalore complessivo di 106 milioni. La cessione è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali in Italia e all'estero. Fedone e la famiglia Cucinelli hanno confermato l’impegno di mantenere nel lunghissimo periodo la maggioranza assoluta delle azioni.