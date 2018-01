Brunello Cucinelli aggiorna massimi a ridosso di quota 30 euro, ricavi 2017 sorprendono in positivo

Titta Ferraro 9 gennaio 2018 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Voce grossa in Borsa oggi per il titolo Brunello Cucinelli che in avvio di giornata ha toccato i nuovi massimi storici a 29,90 euro e alle 12:36 segna un progresso del 2,1% a 29,15 euro. La sponda arriva dai solidi dati preliminari 2017. I ricavi della casa di moda italiana specializzata nel cashmere sono stati di 503 milioni di euro, in crescita del 10,4% a cambi correnti rispetto all'anno precedente, con un +11,2% in Italia. Crescita sostenuta anche in Europa (+10,6%), Nord America (+6,5%) e Cina (+36,2%).Gli analisti di Equita hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo su Brunello Cucinelli a 26,5 euro (rating hold) rimarcando come il fatturato sia stato leggermente sopra le attese. La sim milanese ha rivisto al rialzo del 2% le stime sull'utile 2017 e dell'1% quelle sull'utile 2018.