Bridgewater Associates di Ray Dalio bearish su quasi tutti asset finanziari

Laura Naka Antonelli 6 giugno 2018 - 06:57

MILANO (Finanza.com)

L'hedge fund numero uno al mondo, Bridgewater Associates di Ray Dalio, avverte di essere bearish su quasi tutti gli asset finanziari. E' quanto emerge da uno degli ultimi report di Osservazioni giornaliere stilati dal co-direttore degli investimenti, Greg Jensen."Il 2019 si dimostrerà un anno pericoloso, visto che l'effetto degli stimoli fiscali (riferimento al taglio delle tasse lanciato da Trump in Usa) si smorzerà, mentre l'impatto delle strette monetarie della Fed raggiungerà il picco"."Siamo bearish sugli asset finanziari, in un contesto in cui l'economia Usa si avvicina alla fase finale del ciclo, in cui la liquidità continua a essere rimossa, e i mercati continuano a prezzare la prosecuzione delle recenti condizioni nonostante lo scenario stia cambiando".