Brembo senza freni a Piazza Affari: aggiornati i nuovi massimi storici a 64,55 euro

Alessio Trappolini 21 febbraio 2017 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Brembo senza freni a Piazza Affari dove in mattinata ha aggiornato i nuovi massimi storici a 64,55 euro. Con un rialzo del 2,14% il titolo spicca come miglior blue chip della mattinata milanese. Questa mattina Kepler Cheuvreux ha alzato il target price sul titolo, ora valutato a 69 euro, dal precedente 63 euro.

In attesa dei risultati sull’intero 2016, attesi il prossimo 3 marzo l’azienda bergamasca si conferma dunque come una delle migliori realtà del panorama borsistico italiano.