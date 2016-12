Brembo esce dal FTSE Mib, Equita conferma titolo fra i best picks 2017

Alessio Trappolini 21 dicembre 2016 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Brembo è stato rimosso dal FTSE Mib dopo l’aggiornamento di Borsa Italiana. Il principale indice italiano torna così ad essere costituito da 40 società. Come conseguenza di questa decisione Equita ha rimosso Brembo dal portafoglio principale, ma ha confermato il titolo fra i best picks per il 2017. Il titolo al momento scambia in rialzo dell’1,1% a 54,5 euro.