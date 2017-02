Brembo: Riccardo Cesarini lascia l’azienda

Luca Fiore 22 febbraio 2017 - 18:36

MILANO (Finanza.com)

Brembo ha emesso una nota per annunciare che Riccardo Cesarini, dopo oltre 16 anni di attività nel ruolo di Direttore di Performance Group, a partire dal 1 marzo 2017 lascerà l'azienda.



L’addio è dettato dalla volontà, riporta il comunicato, di “perseguire nuove sfide professionali”.



“La piena continuità in termini di strategia di business e di conoscenza tecnica di un settore così competitivo e rappresentativo come quello del Racing sarà garantita dall'arrivo di Mario Almondo, attuale Presidente e Amministratore Delegato di Brembo China, che succederà a Riccardo Cesarini, assumendo il ruolo di Direttore di Performance Group”.