Braccialetti Amazon: Calenda, non si useranno in Italia

Titta Ferraro 2 febbraio 2018 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

"Chiarito ad Amazon che braccialetti non si usano e non si useranno in Italia. Bene investimenti ma con qualità del lavoro". Così Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, sul suo profilo Twitter in seguito all'incontro avuto al Mise con i rappresentati del colosso dell'ecommerce.Incontro arrivato dopo lo scoppio della polemica sul braccialetto elettronico che i dipendenti della logistica potrebbero dover indossare. La richiesta di brevetto per il braccialetto, presentata nel 2016, è stata approvata a fine gennaio.