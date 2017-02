Bper soffre a Piazza Affari, tempi più lunghi per Carife

Titta Ferraro 17 febbraio 2017 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa di seduta sui minimi di giornata per il titolo Bper che cede oltre il 4% a quota 4,454 euro. Il titolo dell'istituto emiliano paga la debole intonazione del settore bancario e anche la prospettiva di tempi più lunghi del previsto per in via definitivo all'operazione Carife. Stando a quanto riportato da Il Messaggero le difficoltà sorte nel negoziato tra Fondo di risoluzione e Atlante sulla vendita di 250 mln circa di Npl potrebbero far slittare l'accordo di alcune settimane, quindi a marzo.